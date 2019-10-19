Два жителя Саранска подозреваются в краже борон из кузницы

В Ромоданово сотрудники правоохранительных органов задержали двух жителей Саранска, которые подозреваются в краже борон из кузницы.

Недавно стражи порядка получили сообщение о том, что в ночное время суток из кузницы неизвестные преступники похитили 20 металлических борон массой 40 кг каждая и две металлические платформы общим весом 150 кг. Сумма причиненного ущерба превысила 13 тыс. рублей.

По подозрению в совершении указанного преступления были задержаны два жителя Саранска 25- и 41-летнего возраста. Подозреваемые сдали украденное имущество в пункт приема металла, получив за этого около 16 тыс. рублей.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по данному факту.

Также читайте о том, что жителя Ичалковского района осудили за нарушение административных ограничений, установленных судом.

Источник: 13.мвд.рф