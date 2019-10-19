В Саранске разыскивается женщина, подозреваемая в краже мобильного телефона

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов разыскивается женщина, которая подозревается в краже мобильного телефона.

Днём 17 октября неизвестная гражданка, находясь на территории центрального рынка города, похитила дорогостоящий мобильный телефон, который законный владелец оставил на прилавке.

Известно, что предполагаемая преступница была одета в пальто черного цвета и сапоги того же цвета. На шее гражданки был фиолетовый шарф.

Все, кто что-либо знает о личности или местонахождении разыскиваемой женщины, могут сообщить необходимую информацию по телефонам: 8(8342) 29-84-03, 29-90-02, 8-917-074-77-22 или 02.

Ранее сообщалось о том, что в Саранске разыскивается гражданин, подозреваемый в избиении жителя Мордовии.

Источник: 13.мвд.рф