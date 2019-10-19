Гороскоп на 20 октября: Тельцам нужна прогулка на свежем воздухе, Весам следует уделить внимание близким, а Козероги должны простить обидчиков

Овен

В этот день, а точнее, вечер Овны будут душой компании. Они проявят свой талант комика и ведущего, и все гости будут еще очень долго с теплотой вспоминать это шоу одного актера.

Телец

Звезды советуют Тельцам поискать пути решения накопившихся проблем не в еде или покупках, а в прогулке на свежем воздухе, к примеру, по парку.

Близнецы

Несмотря на подъем творческих сил, Близнецы могут почувствовать нехватку вдохновения. Следует провести некоторое время наедине с музой, советуют звезды, и результат не заставит себя ждать.

Рак

В этот день Ракам будет очень легко провести с избранником беседу, которую стороны откладывали уже очень долго из-за деликатности темы.

Лев

Голова Львов в этот день возьмет выходной. Людям придется повторять вопросы по несколько раз, прежде чем до Львов дойдет их суть. Хорошо, что «отпуск» будет недолгим.

Дева

Девы получат письмо от старого приятеля, с которым они не виделись сто лет. Звезды советуют позвонить этому человеку и пообщаться, предавшись воспоминаниям о старых добрых временах.

Весы

Звезды предупреждают, что Весам следует позаботиться о своих близких. Внимания будут требовать все – даже кот или собака, ведь они тоже часть семьи, не говоря уже о людях.

Скорпион

Используйте свою обостренную интуицию, Скорпионы. Она поможет безошибочно угадывать желания и чаяния других, зачастую очень важных людей, что безусловно сыграет вам на руку.

Стрелец

Неуемное желание Стрельцов творить не будет находить выхода на работе. Остается только раскрывать свою творческую натуру дома или среди друзей, которые всегда вас поддержат.

Козерог

Звезды настоятельно советуют Козерогам забыть былые обиды и простить причинивших вам боль людей. Это поможет вам двигаться дальше.

Водолей

Не столь важно какая причина может подтолкнуть Водолеев к шопингу, но звезды советуют вообще ничего в этот день не покупать.

Рыбы

Чувствительность Рыб будет зашкаливать в этот день. Вы можете ранить кого-то, лишь почувствовав его слабое место, но точно так могут атаковать и вас.

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