Неизвестные мошенники ограбили двух жительниц Саранска

В Саранске две местные жительницы лишились денежных средств, поверив неизвестным мошенникам.

Недавно 44-летней жительнице Саранска позвонил неизвестный гражданин, который предложил активировать банковскую программу Cash Back. Под указанным предлогом женщина сообщила незнакомцу свои персональные данные. В итоге с банковского счета горожанки были похищены денежные средства в сумме более 13 тыс. рублей.

46-летняя жительница Саранска лишилась 15 тыс. рублей, сообщив реквизиты своего банковского счета неизвестному мошеннику после активации бонусов, предоставляемых банком.

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Источник: 13.мвд.рф