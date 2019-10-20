Мэр Саранска провел обход городских территорий

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев 19 октября совершил обход городских территорий.

Градоначальник посетил строящиеся детские сады на улице Титова и в посёлке Луховка, бульвар братьев Веденяпиных, а также встретился с жителями деревни Полянки.

В скором времени в детском саду на улице Титова, рассчитанном на 240 мест, начнется установка оборудования. Данный объект будет введен в эксплуатацию до конца текущего года.

В детскому саду, расположенном в посёлке Луховка, подрядная организация подводит сети газоснабжения, ведет благоустройство территории, утепляет фасад и проводит работы по внутренней отделке помещений. Данный детский сад, который рассчитан на 160 детей, откроется весной следующего года.

В рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» ведется масштабное благоустройство бульвара братьев Веденяпиных. На сегодняшний день здесь выполнено 90% всех работ. Горожане пожаловались мэру на то, что на данном бульваре был плохо уложен асфальт. Градоначальник заявил, что в данном случае речь идет о выравнивающем слое, а укладка финишного слоя начнется на следующей неделе. Пётр Тултва призвал горожан не беспокоиться, заявив, что качество работ контролируется.

После укладки завершающего слоя асфальта по указанному адресу будут установлены опоры уличного освещения, а также начнется монтаж малых архитектурных форм.

Основным пунктом субботнего обхода мэра Саранска была встреча с жителями деревни Полянки. Граждане, проживающие в указанной деревне, возмущены сокращением числа автобусных рейсов маршрута №22.

Руководитель предприятия ООО «ПАТП», занимающегося перевозками на маршруте №22, Валентин Копылов пояснил, что одной из причин сокращения числа рейсов стала убыточность маршрута, но отметил, что благодаря переговорам с городской администрацией в скором времени ситуация нормализуется.

Также жители деревни обратились к градоначальнику с вопросами об уборке территории, прилегающей к святому источнику. Мэр заявил о том, что чистоту на данном объекте должно поддерживать муниципальное предприятие «Спецавтохозяйство» и обратился с указанием обеспечить проведение данных работ к своему первому заместителю Игорю Бутяйкину, курирующему городское хозяйство. Также жители деревни попросили сделать новое ограждение вокруг святого источника и рассмотреть возможность установки биотуалета, поскольку сюда приезжает очень много людей. Глава Саранска согласился с данной инициативой и дал конкретные поручения по этому вопросу.

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Источник: adm-saransk.ru