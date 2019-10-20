Для педагогов Саранска был проведен семинар, посвященный техническому творчеству детей

На базе МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 3» для педагогов Саранска был проведен выездной образовательный семинар под названием «Апробация и внедрение парциальной модульной образовательной программы дошкольного образования «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров».

В практико-ориентированной части образовательного семинара было обращено внимание на то, что техническое творчество детей улучшает пространственное мышление, помогает в дальнейшем при освоении геометрии, а применение робототехники в образовательном процессе обеспечивает активное развитие у детей всего комплекса познавательных процессов.

В ходе знакомства с образовательной программой «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» педагоги отметили, что использование данной методики делает образовательный процесс интересным и занимательным для детей, а также формирует умения и навыки, необходимые для последующего успешного обучения в начальной школе.

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Источник: adm-saransk.ru