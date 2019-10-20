В Пролетарском районе Саранска прошло чествование пожилых людей

В администрации Пролетарского района Саранска для пожилых людей было организовано мероприятие под названием «Вам мудрость подарили годы».

В торжественной обстановке многим участникам указанного мероприятия, среди которых представители общественности, ветераны, работники промышленности, здравоохранения, образования, социальной защиты населения, сферы ЖКХ, были вручены благодарности с ценными подарками от руководства города и республики.

Чествование людей пожилого возраста сопровождалось выступлением солистов ДК «Луч».

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Источник: adm-saransk.ru