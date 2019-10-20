24-летний житель Мордовии отправится в тюрьму за покупку наркотиков

В Мордовии вступил в законную силу приговор суда в отношении 24-летнего молодого человека, обвиняемого в покупке наркотиков.

2 февраля нынешнего года в селе Берсеневка Лямбирского района 24-летний молодой человек, находясь возле дома, расположенного по адресу – улица Первомайская, приобрел наркотики массой более 1 г. В тот же день парень был задержан стражами порядка.

Решением Лямбирского районного суда в отношении молодого человека была избрана мера наказания в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Сторона защиты обратилась в Верховный суд Мордовии, намереваясь изменить указанный приговор, но судебная коллегия по уголовным делам признала постановление районного суда законным и обоснованным.

Также читайте о том, что неизвестные мошенники ограбили двух жительниц Саранска.

Источник: prokrm.ru