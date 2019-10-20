Прокуратура Мордовии добилась признания недействительным договора залога недвижимости

В Мордовии прокуратура добилась признания недействительным договора залога недвижимости.

Арбитражный суд Мордовии удовлетворил исковое заявление заместителя прокурора региона к республиканскому комитету имущественных и земельных отношений и коммерческому банку «Актив Банк» о признании недействительным договора залога недвижимого имущества, заключенного в апреле 2015 года, и применении последствий недействительности сделки в виде погашения регистрационной записи об ипотеке в отношении административного здания, расположенного по адресу: г. Саранск, ул. М. Расковой, д. 10.

Исковые требования были мотивированы тем, что переданный в залог объект, в котором проводится медико-социальная экспертиза граждан, предназначен и используется для обеспечения нужд органов социальной защиты населения и оказания социальных услуг населению, по причине чего не допускается его ипотека.

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Источник: prokrm.ru