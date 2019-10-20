День встречи руководства с осужденными прошел в одной из колоний Мордовии

В исправительной колонии №2 УФСИН РФ по Мордовии осужденные встретились с представителями руководства ведомства.

В ходе визита представителями руководства ведомства был совершен обход указанного исправительного учреждения.

В клубе-столовой прошло общение с заключенными. Осужденные интересовались вопросами, касающимися медицинского обеспечения, предоставления длительных свиданий, депортации, работы магазина и функционирования видеосвязи для общения с родственниками.

Также был организован прием осужденных по личным вопросам.

В завершение мероприятия были подведены итоги с личным составом учреждения.

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Источник: 13.fsin.su