Гороскоп на 21 октября: Близнецов ведет их воображение, Львы на день станут комиком, а Рыб отблагодарят за труды

Овен

Овнов ожидают отличные новости, касающиеся их дома. Может быть начинается переезд в новое жилище, а может стартует капремонт, но в любом случае уже через год вы будете жить в лучших условиях.

Телец

Мысли Тельцов будут как никогда ясны в этот день, чем следует воспользоваться для составления планов на будущее.

Близнецы

Воображение Близнецов позволит проявиться их творческой натуре. Возможно даже, что это выразится в публичном выступлении.

Рак

В этот день Раки могут получить признание за предложенную ранее отличную идею, но в данный момент их ум генерирует еще более интересные мысли.

Лев

Звезды уверены, что Львам очень подойдет роль веселого клоуна или комика, который будет смешить всех вокруг, пусть даже и один день.

Дева

Пришедший к Девам посетитель будет обладать очень полезными связями, которыми он поделится с вами. Перемены к лучшему проявятся даже слишком быстро, но вас это не должно пугать.

Весы

Внезапное озарение может посетить представителей знака Весы. Полученное с его помощью видение ситуации будет с интересом встречено окружающими вас людьми.

Скорпион

Скорпионы встретят интересного человека, при беседе с которым следует делать заметки, чтобы не забыть ничего из полученных данных. Также в этот день может прийти новость о вашем повышении.

Стрелец

Беспокойный образ жизни Стрельцов даст о себе знать в этот день. Следует начинать организовывать свою жизнь и думать о будущем, а также прекратить жить одним днем.

Козерог

В этот день, помимо приглашения на вечеринку, для Козерогов могут открыться двери, в сторону которых они даже не мечтали посмотреть.

Водолей

Звезды советуют Водолеям заняться изучением истории своей семьи. Вы даже не представляете, насколько интересным может оказаться этот процесс.

Рыбы

Наконец-то Рыб отблагодарят за их труды. Возможно повышение в должности или увеличение зарплаты. Впрочем, звезды не исключают варианта выплаты разовой премии.

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