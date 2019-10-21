Саранск готовился к зиме в долг

В Саранске началу отопительного сезона могли помешать долги.

Общая сумма просроченной задолженности перед ресурсоснабжающими компаниями составила более 913 млн рублей. Большая часть долгов (518 млн рублей) числится за городскими управляющими компаниями, население в срок не оплатило услуги на сумму 160 млн рублей, долг прочих потребителей равен 28 млн рублей, вновь созданные управляющие компании задолжали 23 млн рублей.

Задолженность муниципального бюджета, которая составляет 71 млн рублей, должна быть оплачена до конца ноября. Именно эти сроки погашения долга предусматривает специально составленный график.

На ремонтные работы и прочие мероприятия, направленные на подготовку к осенне-зимнему периоду, при этом было потрачено более 750 млн рублей. Мордовскому филиалу ПАО «Т Плюс» пришлось работать на заемные средства.

По информации «Известий Мордовии».

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