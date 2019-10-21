В Саранске произошел пожар на территории гаражного кооператива

В Саранске произошло возгорание битума.

Утром 20 октября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Краснофлотской. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что на территории гаражного кооператива «Восточный-1» горит битум. Площадь распространения пламени составляла 12 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности и быть осторожными при обращении с огнем.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru