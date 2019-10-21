В Мордовии оштрафовали местную жительницу, ударившую знакомую палкой

В Мордовии суд оштрафовал местную жительницу, которая ударила свою знакомую палкой по голове.

Жительница Дубенского района на протяжении достаточно длительного периода времени имеет неприязненные отношения с одной из своих знакомых. Женщины периодически ссорятся. Во время очередного конфликта жительница Дубенского района, не справившись с потоком гневных эмоций, схватила в руки деревянную палку и несколько раз ударила ею знакомую по голове.

Пострадавшая обратилась в полицию с заявлением о случившемся.

Решением суда в отношении жительницы Дубенского района, решившей доказать свою правоту с помощью деревянной палки, была избрана мера наказания в виде штрафа, размер которого составил 5 тыс. рублей.

По информации «Известий Мордовии».

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