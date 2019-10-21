В Рузаевке 28-летний таксист избил 15-летнего подростка

В Рузаевке таксист избил несовершеннолетнего парня.

Инцидент произошел несколько дней назад. В ночное время суток 28-летний гражданин, который работает таксистом, на одной из улиц Рузаевки поссорился с 15-летним парнем. Постепенно словесная перепалка переросла драку. 28-летний участник конфликта сильно избил оппонента.

Пострадавший был доставлен в больницу. Медики диагностировали у подростка перелом носа.

Из-за чего произошла ссора, пока что не сообщается. Пострадавший отказывается рассказывать о причинах ночного конфликта.

По информации «Известий Мордовии».

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