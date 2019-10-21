В Мордовии будут экономить 17 миллионов рублей в год

В Мордовии нашли способ, позволяющий ежегодно экономить денежные средства в сумме 17 млн рублей.

Экономия средств будет осуществляться с помощью государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет». Это означает, что для контроля за расходованием государственных финансов в регионе будет использоваться электронная система.

На днях был подписан документ, который предусматривает взаимодействие региональной власти и государственного казначейства с целью обеспечения единства организации бюджетного учета.

Переход на новую систему работы с финансами будет проходить в несколько этапов.

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Источник: mordovmedia.ru