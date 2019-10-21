В Ичалковском районе горела надворная постройка

В Ичалковском районе произошло возгорание надворной постройки.

Утром 20 октября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Кемля. Возле дома №5, расположенного по адресу – улица Рабочая, загорелась надворная постройка. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 1,5 кв. м.

По предварительным данным, вследствие указанного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания надворной постройки в настоящее время устанавливается.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru