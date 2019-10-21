Сотрудники МЧС провели профилактические мероприятия в Ковылкино

В Ковылкино сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ковылкинского, Кадошкинского и Инсарского районов совместно с представителями органов местного самоуправления, работниками социальной защиты, ВДПО, представителями местного газораспределительного участка провели профилактические мероприятия в частном жилом секторе.

Сотрудники МЧС уделили особое внимание состоянию отопительного оборудования, работники ВДПО проверили трубы дымохода и вентиляционные каналы, газовщики оценили техническое обслуживание газового оборудования.

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы провели разъяснительные беседы по правилам пожарной безопасности в быту и при использовании систем отопления и электрических приборов, а также распространили памятки о соблюдении требований пожарной безопасности в быту.

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Источник: 13.mchs.gov.ru