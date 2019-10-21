В Мордовии прошел второй этап операции «Безопасный дом, подъезд, квартира»

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов подвели итоги проведения второго этапа оперативно-профилактического мероприятия под названием «Безопасный дом, подъезд, квартира».

Указанное мероприятие направлено на предупреждение и пресечение преступлений имущественного характера, а также противозаконных действий, совершаемых в жилом секторе.

В ходе проведения второго этапа рассматриваемого мероприятия стражами порядка было выявлено 109 административных правонарушений, в том числе 6 – в сфере незаконного оборота наркотиков, 23 – за неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию, 42 – за нарушения в сфере миграционного законодательства, 18 – за нарушения правил регистрации по месту жительства или пребывания граждан РФ, 18 – за нанесение побоев, а также было зафиксировано по одному факту вовлечения несовершеннолетних в употребление спиртных напитков и незаконной розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами.

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Источник: 13.мвд.рф