В УФСИН РФ по Мордовии чествуют пожилых людей

В УФСИН РФ по Мордовии продолжается чествование ветеранов уголовно-исполнительной системы.

В исправительной колонии №13б ыла организована фотовыставка под названием «Наши бабушки и дедушки». Сотрудники данного учреждения принесли снимки из личных фотоархивов и рассказали о своих родных.

В исправительной колонии №14 было организовано посещение пожилых людей, ранее работавших в учреждении. Ценными подарками было поощрено 48 ветеранов.

В исправительной колонии №17 со словами поздравления и благодарности перед ветеранами выступил начальник учреждения Владимир Денисов. Кроме того, был показан концерт и организованно праздничное чаепитие.

В ЛПУ-21 ветеранам вручили подарки, а также провели выставку их творчества.

Все ветераны поблагодарили администрации учреждений за проявленное внимание.

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Источник: 13.fsin.su