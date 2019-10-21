В Саранске был обсужден ход отопительного сезона

В администрации Саранска в ходе оперативного совещания, прошедшего 21 октября, были обсуждены вопросы, касающиеся хода отопительного сезона.

Главы администраций районов города сообщили, что параметры теплоносителя стабилизировались, теплоснабжение многоквартирных домов идет в штатном режиме.

Глава администрации Ленинского района Александр Юткин сообщил, что по отдельным адресам горожане жалуются на перетоп в квартирах. Также было отмечено, что к АО «СаранскТеплоТранс» есть вопросы по разрытиям. На сегодняшний день их 46, на 20 из них до конца не восстановлено благоустройство, 25 разрытий только закрыты и некоторые из них заасфальтированы, одно остается открытым.

Глава администрации Пролетарского района Александр Кузьмин сообщил, что с начала отопительного сезона на сетях теплоснабжения произошло 19 аварийных отключений. В Октябрьском районе Саранска на сетях ОА «СаранскТеплоТранс» было 23 разрытия, на сегодняшний день на всех благоустройство в полной мере не восстановлено. Об этом сообщил глава администрации указанного района Сергей Мальченков.

Мэр Саранска Пётр Тултаев заявил, что в том случае, если организация не укладывается в согласованные сроки ликвидации разрытий и до конца не восстанавливает благоустройство, к ней необходимо применять штрафные санкции в рамках действующего законодательства. Также градоначальник отметил, что в тех домах, все жители которых жалуются на перетоп, нужно провести собрание и принять решение о сокращении подачи теплоэнергии на входе в постройку.

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Источник: adm-saransk.ru