Сотрудники исправительных учреждений Мордовии предотвратили попытки доставки запрещенных предметов

В исправительных учреждениях УФСИН РФ по Мордовии были предотвращены попытки доставки запрещенных предметов.

Сотрудники исправительной колонии №4 при досмотре передачи, поступившей для осужденного к 5 годам лишения свободы, обнаружили и конфисковали 8 мобильных телефонов и сим-карту, которые были спрятаны ухищренным способом на дне сумки.

Сотрудники лечебного исправительного учреждения №19 во время досмотра посылки, которая была доставлена для осужденного к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы, обнаружили и изъяли 2 купюры номиналом 500 рублей и 2 купюры номиналом 1000 рублей. Банкноты были спрятаны в обуви.

В настоящее время проводятся проверки по указанным фактам.

Также читайте о том, что в Мордовии прошел второй этап операции «Безопасный дом, подъезд, квартира».

Источник: 13.fsin.su