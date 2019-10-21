В одной из колоний Мордовии прошла выставка «Куклы мира»

В исправительной колонии №13 УФСИН РФ прошла выставка под названием «Куклы мира».

В рамках указанной выставки были представлены куклы в национальных костюмах разных стран. Яркий, насыщенный, захватывающий и очень познавательный мир кукол разных народов и культур был создан осужденной Майей Авезовой.

Выставка открыла осужденным яркий и разнообразный мир кукол разных народов.

Выставка получилась информационно насыщенной и невероятно увлекательной.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su