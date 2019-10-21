В Атюрьево загорелась баня

В Атюрьево произошло возгорание бани.

Сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС вечером 20 октября. Возле дома №1, расположенного по адресу – улица Степана Разина, загорелась баня. К моменту приезда пожарных огонь успел охватить постройку на площади 6 квадратных метров.

По предварительным данным, вследствие указанного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru