В Мордовии в ДТП погибли два человека

В Старошайговском районе произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.

Указанное происшествие произошло 20 октября недалеко от села Кулдым. По предварительной информации, гражданин, который находился за рулем автомобиля марки «Хендай-Акцент», в определенный момент движения потерял контроль над управлением, вследствие чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а после этого опрокинулось.

От полученных телесных повреждений водитель иномарки и его пассажир скончались на месте инцидента.

В настоящее время сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту данного происшествия.

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Источник: гибдд.рф