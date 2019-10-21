В Саранске местным жителям сделают перерасчет за ржавую воду

В ночь на 10 октября проводились профилактические работы по очистке водонакопительного резервуара по проспекту 70 лет Октября, которые позволят устранить часть проблем, связанных с некачественным холодным водоснабжением на Химмаше.

После проведения работ указанных работ муниципальным предприятием «Саранскгорводоканал» была произведена промывка систем водоснабжения путем выброса воды через пожарные гидранты на основании поступающих заявок от населения о ненадлежащем качестве холодной воды.

Также по каждой поданной заявке сотрудники лаборатории МП «Саранскгорводоканал» выезжали для отбора проб и составления актов для перерасчета.

После принятия указанных мер жалобы от жителей многоквартирных домов, попавших в зону проведения профилактических работ, поступали ещё некоторое время.

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев во время оперативного совещания, прошедшего 21 октября, заявил, что проблему наличия ржавой воды никто не отрицает, отметив, что её причиной являются изношенные сети. Также градоначальник подчеркнул, что рассматриваемую проблему в одночасье решить нельзя. Планомерная работа по замене коммуникаций, по словам мэра, будет продолжаться.

Кроме того, глава городской администрации заявил, что «Саранскгорводоканал» сделает перерасчет жителям, подавшим заявки в диспетчерские службы.

Мэр Саранска также подчеркнул, что за подачу ржавой воды винить только «Саранскгорводоканал» не совсем верно, поскольку очень много заявок поступило о ржавой горячей воде, за подачу которой ответственность несет ПАО «Т Плюс».

Ранее сообщалось о том, что в Саранске обсудили ход отопительного сезона.

Источник: adm-saransk.ru