В Саранске может появиться новый пешеходный переход на улице Старопосадской

В Саранске в скором времени может появиться новый пешеходный переход.
19 октября жительница Саранска обратилась к мэру города Петру Тултаеву с просьбой обустроить пешеходный переход на улице Старопосадской, неподалеку от парка.
В ходе оперативного совещания, которое прошло 21 октября, градоначальник отметил, что указанный парк активно посещают горожане, особенно это касается детей с родителями, поэтому следует направить запрос в УГИБДД МВД по Мордовии и в том случае, если представители ведомства согласуют организацию пешеходного перехода, его нужно будет сделать.
Поручение о решении указанного вопроса было дано директору КУ «Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства» Дмитрию Дергунову.
Ранее сообщалось о том, что в Саранске местным жителям сделают перерасчет за ржавую воду.
Источник: adm-saransk.ru