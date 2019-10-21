В Саранске может появиться новый пешеходный переход на улице Старопосадской

В Саранске в скором времени может появиться новый пешеходный переход.

19 октября жительница Саранска обратилась к мэру города Петру Тултаеву с просьбой обустроить пешеходный переход на улице Старопосадской, неподалеку от парка.

В ходе оперативного совещания, которое прошло 21 октября, градоначальник отметил, что указанный парк активно посещают горожане, особенно это касается детей с родителями, поэтому следует направить запрос в УГИБДД МВД по Мордовии и в том случае, если представители ведомства согласуют организацию пешеходного перехода, его нужно будет сделать.

Поручение о решении указанного вопроса было дано директору КУ «Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства» Дмитрию Дергунову.

Ранее сообщалось о том, что в Саранске местным жителям сделают перерасчет за ржавую воду.

Источник: adm-saransk.ru