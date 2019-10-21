Во всех школах Саранска изучаются мокшанский и эрзянский языки

Во всех школах Саранска со второго по седьмой класс изучаются мокшанский и эрзянский языки.

Национальные языки преподают 94 педагога. Мокшанский и эрзянский языки в школах города изучают 17916 учащихся. Преподавание по данным предметам ведется 1-2 часа в неделю. Об этом во время оперативного совещания, которое прошло 21 октября в администрации Саранска, сообщила начальник управления образования Оксана Шуляпова.

Также в настоящее время во всех детских садах Саранска реализуется этнокультурный компонент «Мы в Мордовии живем», в рамках которого дети знакомятся с мордовской культурой.

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев заявил, что в деле изучения упомянутых языков следует придерживаться принципа добровольности, а также назвал излишними ранее озвученные инициативы о введении ЕГЭ по мордовским языкам.

Ранее сообщалось о том, что в Саранске обсудили ход отопительного сезона.

Источник: adm-saransk.ru