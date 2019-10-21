В Саранске проверят промышленные предприятия

В Саранске будут проведены проверки промышленных предприятий города на предмет несанкционированных сбросов канализационных стоков.

Соответствующее поручение глава администрации Саранска Пётр Тултаев дал департаменту городского хозяйства.

Градоначальник распорядился создать комиссии во всех районах городах. Также мэр заявил, что в состав данных комиссий в обязательном порядке должный войти юристы.

Кроме того, градоначальник отметил, что нужно не только проверить промышленные предприятия, но также высказать предложения и дать рекомендации по этому направлению.

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Источник: adm-saransk.ru