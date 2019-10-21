В Саранске ищут перевозчика на новый автобусный маршрут

В администрации Саранска в ходе оперативного совещания, прошедшего 21 октября, обсудили вопрос об открытии нового автобусного маршрута между ТЦ «Хозяин» и Юго-Западом.

Начальник транспортного управления Игорь Белорунов сообщил о том, что вновь был объявлен конкурс и с 17 октября начался прием заявок, который завершится 18 ноября.

Мэр Саранска Пётр Тултаев заявил, что в мае он общался с перевозчиком, который готов был заниматься перевозками по указанному маршруту, но по неизвестным причинам не стал участвовать в конкурсе.

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Источник: adm-saransk.ru