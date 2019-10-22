В центре Саранска 23 и 24 октября ограничат движение транспортных средств

В центральной части Саранска 23 и 24 октября будет ограничено движение транспортных средств.

В период с 20:00 23 октября до 18:00 24 октября движение и стоянка транспортных средств будут запрещены на парковке, расположенной возле здания ГБУК «Мордовская государственная филармония – Республиканский Дворец культуры» (ул. Пролетарская, 39).

В период с 08:00 до 15:30 23 октября стоянка транспортных средств будет запрещена на участке ул. Л. Толстого, пролегающем от ул. Коммунистической до здания МБУДО «Детская музыкальная школа № 1» (ул. Л. Толстого, 13).

Причиной введения указанных ограничений является проведение съезда организации мордовского народа.

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Источник: adm-saransk.ru