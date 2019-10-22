В Пролетарском районе Саранска подвели итоги операции «Подросток - 2019»

В Пролетарском районе Саранска были подведены итоги проведения комплексной межведомственной операции под названием «Подросток - 2019».

Указанная операция проводилась в период с 15 мая по 1 октября текущего года.

В ходе проведения рассматриваемой операции на учет было поставлено 11 семей, которые находятся в социально опасном положении. Кроме того, было составлено 68 материалов для принятия мер по фактам неисполнения и ненадлежащего исполнения обязанностей родителями или лицами, их заменяющими. Также 4 человека лишились родительских прав. 33 семьям была оказана социальная помощь. Было передано на воспитание 8 несовершеннолетних, которые остались без попечения родителя.

18 совершеннолетних граждан были привлечены к административной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в употребление спиртных напитков или одурманивающих веществ, за появление в состоянии опьянения несовершеннолетних, распитие ими пива, алкогольной продукции в общественных местах, а также за нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

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Источник: adm-saransk.ru