В Атяшевском районе в результате пожара погиб мужчина

В Атяшевском районе произошел пожар, в результате которого погиб мужчина.

Происшествие произошло в ночь на 22 октября в селе Капасово. На улице Фрунзе загорелся дом №45, принадлежащий женщине 1957 года рождения.

Возгорание было замечено мужчиной, проживающим в соседнем доме. Данный гражданин, заметив огонь, выбежал на улицу. Услышав крики о помощи, мужчина выдавил окно, а затем помог покинуть горящее помещение хозяйке дома.

Владелица жилья была госпитализирована в районную больницу. Медики диагностировали у женщины термические ожоги лица, шеи и правой верхней конечности.

Утром сотрудники МЧС при разборе завалов на месте пожара обнаружили труп сына хозяйки дома 1991 года рождения.

Причина возгорания постройки в настоящее время устанавливается.

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Источник: 13.mchs.gov.ru