В Зубово-Полянском районе в ДТП пострадал 30-летний мужчина

В Зубово-Полянском районе по причине ДТП пострадал 30-летний мужчина.

Указанное происшествие произошло в ночь на 21 октября на территории посёлка Явас. 28-летний гражданин, находившийся за рулем легкового автомобиля марки ВАЗ-2114, во время движения по улице Комсомольской врезался в опору линии электропередачи.

В результате данного ДТП телесные повреждения получил 30-летний пассажир легковушки. Мужчина доставлялся в ФКУЗ «МСЧ-13», где ему было назначено амбулаторное лечение.

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Источник: гибдд.рф