В Саранске сотрудники ГИБДД остановили легковушку, которая находится в розыске

В Саранске сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен легковой автомобиль, который находится в розыске.

Утром 21 октября на улице Энгельса сотрудники отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД по Мордовии остановили легковой автомобиль марки «Лада-Приора», за рулем которого находился 23-летний молодой человек. В ходе проверки было установлено, что государственные регистрационные знаки указанного транспортного средства находятся в розыске.

Для дальнейшего разбирательства 23-летний автомобилист и легковушка были доставлены в отдел полиции №3 УМВД РФ по Саранску.

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Источник: гибдд.рф