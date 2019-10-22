В Саранске сотрудники ГИБДД провели операцию «Перевозчик»

В Саранске сотрудники Госавтоинспекции провели оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Перевозчик».
В ходе проведения указанного мероприятия на нарушителей было составлено более 20 материалов.
Среди нарушений инспекторы отмечают управление транспортными средствами с техническими неисправностями или же автобусами, в конструкцию которых были незаконно внесены изменения. Кроме того, в ходе проведения операции были выявлены факты перевозки пассажиров без тахографа или с нарушением правил его использования, а также было зафиксировано осуществление перевозки пассажиров без путевой документации. Помимо этого, были выявлены нарушения требований о проведении предрейсового медицинского осмотра водителей ТС.
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Источник: гибдд.рф