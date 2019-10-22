В Ромодановском районе в ДТП с участием трех автомобилей пострадал человек

В Ромодановском районе произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого пострадал человек.
Происшествие произошло вечером 21 октября на 26-м километре дороги, которая соединяет Саранск и Большое Игнатово. Столкнулись три автомобиля.
В результате данного ДТП телесные повреждения получил один человек. В настоящее время какая-либо информация о состоянии пострадавшего отсутствует.
В ликвидации последствий инцидента принимали участие сотрудники МЧС.
Причина столкновения транспортных средств в настоящее время устанавливается.
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Источник: 13.mchs.gov.ru