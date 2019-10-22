На одной из улиц Саранска был избит и ограблен мужчина

В Саранске сотрудники Росгвардии задержали мужчин, которые подозреваются в грабеже.

Утром 19 октября в полицию обратился гражданин, который сообщил о том, что в северо-восточной части города у него произошел конфликт с незнакомыми мужчинами. По словам пострадавшего, ссора вспыхнула в тот момент, когда он просто проходил мимо неизвестных ему парней. В определенный момент конфликта незнакомцы избили мужчину, похитили принадлежащие ему ювелирные изделия, а затем скрылись.

Спустя некоторое время, сотрудники Росгвардии задержали подозреваемых во дворе дома, расположенного по адресу – улица Тани Бибиной. В кармане куртки одного из задержанных были обнаружены принадлежащие пострадавшему ювелирные изделия.

В отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело.

Также читайте о том, что в Рузаевке 28-летний таксист избил 15-летнего подростка.

Источник: vk.com/rosgvard_mordovia