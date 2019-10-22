В одной из деревень Темниковского района произошел пожар

В Темниковском районе произошло возгорание бани и надворных построек.

Сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС 21 октября. Пожарные машины направились в деревню Андреевка, где горели баня и надворные постройки, расположенные по адресу – улица Школьная.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания бани и надворных построек в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru