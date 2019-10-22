В Рузаевке осудили местную жительницу, которая сбила мужчину на пешеходном переходе

В Рузаевке суд вынес приговор в отношении 40-летней местной жительницы, которая совершила наезд на мужчину на пешеходном переходе.

Указанное происшествие произошло вечером 4 сентября прошлого года. 40-летняя гражданка, находясь за рулем своего автомобиля, двигалась по улице Луначарского. В определенный момент движения женщина допустила наезд на мужчину, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавший получил телесные повреждения крайней степени тяжести.

Решением суда в отношении 40-летней гражданки была избрана мера наказания в виде 1 года и 8 месяцев ограничения свободы.

Читайте также о том, что в Мордовии в ДТП с участием легковушки и грузовика погиб 20-летний парень.

Источник: ruzaevsky.mor.sudrf.ru