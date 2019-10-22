В ГУ МВД РФ по Мордовии рассказали о результатах работы по борьбе с незаконной продажей алкоголя

В ГУ МВД РФ по Мордовии прошла пресс-конференция, в ходе которой были оглашены итоги оперативно-профилактических мероприятий, направленных на выявление и пресечение незаконной деятельности в сфере производства и оборота алкогольной продукции.

С начала нынешнего года в Мордовии из незаконного оборота было изъято 3350 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции. По фактам преступлений, совершенных в рассматриваемой сфере, было возбуждено 10 уголовных дел. Кроме того, было пресечено 225 административных правонарушений, связанных с нарушением правил продажи спиртного.

В ходе операции «Алкоголь», которая проводилась в Мордовии в период с 9 по 18 октября, было выявлено более 25 правонарушений, среди которых 18 – продажа алкоголя несовершеннолетним.

В одном из кафе Саранса была изъята просроченная алкогольная продукция. Стражи порядка конфисковали около 200 бутылок шампанского и банок с пивом.

В Чамзинском, Лямбирском, Зубовополянском районе были выявлены факты продажи портвейна и водки без соответствующих документов или же с акцизными марками старого образца.

В Саранске было выявлено 9 торговых точек, реализующих спиртосодержащую продукцию бытового назначения (косметические лосьоны). Было изъято 505 флаконов спиртосодержащей продукции бытового назначения объемом 0,25 л.

В районах Мордовии в большом количестве были выявлены факты продажи спиртосодержащей продукции домашнего изготовления.

Кроме того, сотрудниками МВД была пресечена деятельность группы лиц, которые ввозили на территорию региона фальсифицированный алкоголь и распространяли его в торговых точках Зубово-Полянского района.

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Источник: 13.мвд.рф