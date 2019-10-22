В Мордовии полицейские проводят профилактику асоциального поведения среди учащейся молодежи

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Здоровый образ жизни» сотрудниками ГУ МВД РФ по Мордовии были организованы встречи с учениками местных учебных заведений по вопросам противодействия незаконному обороту наркотиков, экстремизму и терроризму в молодежной среде.

Студенты и школьники, общаясь с правоохранителями, интересовались социально-правовой ответственностью граждан за нарушения законодательства в сфере незаконного оборота наркотиков, а также спецификой реализации запрещенных веществ и особенностями реабилитации граждан, страдающих наркотической зависимостью.

Полицейские также разъяснили понятия и общие характеристики, относящиеся к категории экстремизма и терроризма.

Стражи порядка говорят о том, что данные мероприятия имеют огромное значение не только из-за того, что они повышают уровень правовой осведомленности, но и по причине того, что в ходе подобных встреч разрушаются многие социальные мифы, касающиеся рассматриваемых вопросов.

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Источник: 13.мвд.рф