В Мордовии сотрудники ГИБДД провели мероприятия для пожилых людей

В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции провели ряд мероприятий для пожилых людей.

Инспекторы ОГИБДД ММО МВД России «Темниковский» в районном доме культуры и досуга организовали встречу с участниками народного хора ветеранов «Надежда». Представители ведомства напомнили пожилым людям о правилах поведения на дороге, призвали их быть более аккуратными при переходе проезжей части. Подобное мероприятие инспекторы ОГИБДД также провели в селе Жегалово Темниковского района.

Сотрудники ОГИБДД ММО МВД России «Ичалковский» также приняли участие в благотворительном мероприятии для пожилых людей. В заведении, в котором пожилые граждане проходят компьютерные курсы, прошла указанная встреча. Инспекторы ГИБДД рекомендовали пенсионерам быть внимательными при переходе улиц и передавать культуру безопасного поведения своим внукам.

Каждому пенсионеру в рамках месячника пожилых людей полицейские подарили световозвращающие значки и браслеты.

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Источник: 13.мвд.рф