Житель Саранска, который едва не убил знакомого во время ссоры, пойдет под суд

В Саранске суд вынесет приговор в отношении 44-летнего местного жителя, который обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

17 июня нынешнего года 44-летний гражданин, находясь в гараже, расположенном по адресу – улица Косарева, распивал алкогольные напитки в компании нескольких своих знакомых. В ходе попойки между 47-летним участником застолья и одним из его собутыльников вспыхнула ссора. Обвиняемый, решив успокоить знакомых, достал имевшийся при себе револьвер и положил его на полку. После этого ссора завершилась. Спустя некоторое время, 47-летний участник попойки вступил в словесную перепалку с обвиняемым. Последний в ходе ссоры несколько раз выстрелил оппоненту в ноги.

Пострадавший был госпитализирован. 44-летний гражданин в кратчайшие сроки был задержан.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф