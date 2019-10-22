В Рузаевке сотрудник ГИБДД отказался от взятки

В Рузаевке сотрудник Госавтоинспекции отказался от получения взятки.

8 октября на улице Маяковского инспектор ДПС остановил автомобиль марки ВАЗ-211440 под управлением 57-летнего мужчины с явными признаками алкогольного опьянения.

Автомобилист отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Затем водитель ВАЗа предложил стражу порядка взятку в размере 20 тыс. рублей, дабы последний не составлял протокол. Инспектор ДПС отказался от денег.

По факту покушения на дачу взятки был составлен административный протокол.

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Источник: 13.мвд.рф