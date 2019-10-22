В Саранске 26 октября пройдет продовольственная ярмарка

26 октября в Саранске пройдет специализированная ярмарка по продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции.

В указанной ярмарки примут участие сельскохозяйственные товаропроизводители, организации пищевой и перерабатывающей промышленности Мордовии.

В ходе рассматриваемой ярмарки горожане смогут приобрести свинину, говядину, мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты, сыр, сливочное и растительное масло, колбасные, макаронные и кондитерские изделия, яйца, зерно, муку, сахар и овощи.

Ярмарка расположится по следующим адресам: ул. Ботевградская (от ул. Полежаева до ул. Васенко); просп. 60 лет Октября (от ул. Веселовского до бульвара Веденяпиных); ул. Ульянова (от ул. Энгельса до ул. М. Расковой); просп. 70 лет Октября (от ул. Косарева до ул. Севастопольская).

Ярмарка будет работать в период с 07:00 до 13:00.

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Источник: 13.fsin.su