В Мордовии водителям планируют облегчить обгон

В Саранске 21 октября прошло заседание межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

Председатель регионального правительства Владимир Сушков в ходе указанного заседания распорядился рассмотреть вопрос, касающийся возможности разделения транспортных потоков искусственными барьерами на опасных участках.

Кроме того, Владимир Сушков дал поручение изучить опыт Швеции, где на каждые несколько километров дороги есть две полосы в одном направлении движения, что значительно упрощает обгон.

Также читайте о том, что в центре Саранска 23 и 24 октября ограничат движение транспортных средств.

Источник: mordovmedia.ru