В Лямбирском районе готовится к открытию музей Владимира Филатова

В Лямбирском районе пять сельских клубов в нынешнем году получили денежные средства в рамках реализации национального проекта под названием «Культура».

Культурно-спортивный центр «Алмаз», а также сельские клубы, расположенные в Атемаре, Большой Елховке, Коммунаре и Михайловке, закупили звукоусилительную аппаратуру.

Кроме того, на базе сельского клуба, расположенного в Михайловке, в скором будет открыт музей, посвященный выдающемуся офтальмологу Владимиру Филатову, который в 1912 году первым в мире провел операцию по пересадке роговицы. Сейчас осуществляется сбор экспонатов для музея и ведется работа с архивными документами.

По информации «Известий Мордовии».

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