В Саранске после вмешательства прокуратуры была погашена задолженность по заработной плате

В Саранске сотрудники прокуратуры Пролетарского района города выявили факт задержки выплаты заработной платы.

Сотрудниками прокуратуры указанного района Саранска было установлено, что руководством МП «Пролетарское ЖРСУ» нарушаются сроки выплаты работникам заработной платы. Перед 85 работниками данного муниципального предприятия образовалась задолженность по зарплате за август-сентябрь нынешнего года на сумму в размере более 3 млн рублей.

Главе Саранска было внесено представление об устранении нарушений закона с требованием погашения задолженности по заработной плате.

В отношении директора упомянутого муниципального предприятия было возбуждено дело об административном правонарушении.

После вмешательства прокуратуры задолженность по заработной плате на муниципальном предприятии была погашена в полном объеме.

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Источник: prokrm.ru