Житель Саранска исполосовал ножом своих гостей, которые отказались покидать его квартиру

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов был задержан местный житель, который исполосовал ножом двух своих собутыльников.

Стражами порядка было установлено, что 19 октября гражданин 1979 года рождения, проживающий в Пролетарском районе Саранска, находясь в собственной квартире, распивал алкогольные напитки в компании двух своих знакомых 1986 года рождения. В определенный момент попойки владелец жилья попросил гостей уйти. Последние ответили отказом. По этой причине хозяин квартиры взял в руки кухонный нож и несколько раз ударил им гостей.

Пострадавшие обратились за медицинской помощью. Один из участников попойки получил колото-резаные ранения брюшной полости и грудной клетки. У второго пострадавшего была диагностирована колото-резаная рана грудной клетки.

Житель Саранска, исполосовавший знакомых ножом, был задержан. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Известно, что ранее гражданин уже имел проблемы с законом.

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Источник: 13.мвд.рф